Ein FDP-Politiker aus der Stadt Zürich entschuldigte sich am Sonntag auf Twitter «in aller Form» für seine «menschenverachtende» Aussage. Er hatte am Vortag einen Tweet publiziert, in dem er schrieb, dass es zu viele Übergewichtige, zu viele Kranke, zu viele Hochbetagte und zu viele Menschen mit schwachem Immunsystem auf der Welt gebe. «Corona bereinigt das jetzt», heisst es im mittlerweile gelöschten Tweet. Am Schluss machte er eine Umfrage bei der Community, ob es so schlimm sei und man auf Teufel komm raus alle am Leben erhalten müsse.