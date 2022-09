Prämienschock: Unterschiede beim Prämienschock – Basel top, Appenzell Flop

Schweizerinnen und Schweizer werden nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen für die Krankenkassenprämien.

Nach vier Jahren der Stabilität werden die Krankenkassenprämien 2023 wieder steigen. Die mittlere Prämie wird 334,70 Franken betragen, was einem Anstieg um 6,6 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. Das teilt der Bundesrat mit.

Grosse kantonale Unterschiede

«Die Krankenkassenprämien widerspiegeln die Gesundheitskosten. Nach vier Jahren, in denen die Krankenkassenprämien relativ stabil geblieben sind, ist der für 2023 angekündigte Anstieg beträchtlich», schreibt der Bundesrat. Die Covid-Pandemie habe das Gesundheitssystem stark beansprucht. Die Pandemie verursache sowohl direkte Kosten, zum Beispiel für die Behandlung von hospitalisierten Patientinnen und Patienten sowie die Impfungen, als auch indirekte Kosten, wie etwa durch verschobene medizinische Eingriffe, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 stark zugenommen hätten. Die Gesundheitskosten stiegen zudem im ersten Halbjahr 2022 weiter an.

Am stärksten steigen die Prämien in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Neuenburg und im Tessin, nämlich jeweils über neun Prozent. Gut weg kommt Basel-Stadt mit 3,6 Prozent, Genf mit 4,2 Prozent und Glarus mit 4,7 Prozent.

Laufende Projekte zur Kostendämpfung

Hauptsächlich angesichts des medizinisch-technischen Fortschritts, der Zunahme des Leistungsvolumens und der demografischen Entwicklung werden die Gesundheitskosten auch in Zukunft weiter steigen, heisst es vom Bundesrat weiter.. Es besteht jedoch Handlungsspielraum, um den Kostenanstieg auf das medizinisch begründbare Mass zu beschränken. Die möglichen Hebel für Einsparungen sind bekannt. Dazu zählen etwa eine Begrenzung des Überangebots und der Übernachfrage medizinischer Leistungen, angepasste Tarife im ambulanten Bereich, eine verbesserte Spitalplanung und mehr Transparenz bei der obligatorischen Krankenversicherung.

Reserven sinken

Die Reserven der Versicherer können einen Teil der Prämienerhöhung abfedern. Der Handlungsspielraum war in diesem Jahr jedoch kleiner, schreibt der Bundesrat: «Die Verluste an den Finanzmärkten aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Zinsen sowie die höheren Kosten haben die Reserven verringert und die Solvenz der Versicherungen beeinträchtigt. Die geringeren Reserven der Versicherer liegen immer noch über der gesetzlich festgelegten Mindestgrenze.»