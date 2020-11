Alkoholsuchtberatung : Corona verleitet zum Alkoholkonsum

Viele Personen griffen während des Corona-Lockdowns zur Flasche. Zahlen zeigen, dass dieses Jahr bei Alkoholsuchtberatung ein Rekordjahr sein dürfte.

Ruedi Löffel, Bereichsleiter Prävention und Gesundheitsförderung Blaues Kreuz sagt: « Wenn es annähernd so weitergeht wie jetzt, dann steuern wir für das Jahr 2020 auf ein Rekordjahr zu. Wir sind in einer total neuen und schwierigen Situation, die viel Verunsicherung hervorruft. Für mich ist es klar, dass diese Zahlen und die Entwicklung in diesem Jahr eindeutig mit der Corona-Situation zusammenhängt. »

Thilo Beck, Chefarzt Psychiatrie Arud Zentrum für Suchtmedizin meint: « Da empfehlen wir, dass die Leute aktiv bleiben, ihre Hobbys pflegen und sich Fragen sollten, was der Konsum für eine Bedeutung hat. Trinke ich nun mehr, weil ich mich stabilisieren will in dieser Unsicherheit. Aber Alkohol und andere Substanzen, wenn sie eingesetzt werden, sind für eine solche Stabilisierung nur Second Best. »