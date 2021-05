Folgen der Pandemie - «Corona-Verlierer werden vermehrt kriminell sein»

Die neusten Zahlen zu den Verurteilungen befinden sich in allen Bereichen im Sinkflug. 2020 registriert das Bundesamt für Statistik (BFS) rund 95’000 und damit elf Prozent weniger Verurteilungen von Erwachsenen als im Vorjahr. Am stärksten zurück gingen die Verurteilungen wegen Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (17 Prozent). Bei den Strafen kommt das BFS zudem zum Schluss, dass Freiheitsstrafen von mindestens zwei Jahren am wenigsten (-27 Prozent) verhängt wurden.