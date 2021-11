Oberriet SG – Corona-Welle in Altersheim – über 60 Infizierte

Im Altersheim Feldhof in Oberriet SG ist Ende Oktober eine Coronawelle ausgebrochen. Angefangen hatte es mit ein, zwei Fällen. Sofort wurden die zuständigen Stellen wie der Verwaltungsrat des Zweckverbandes Altersheim Oberriet-Rüthi SG, der Kantonsarzt und das Amt für Soziales informiert, wie « der Rheintaler » schreibt. Diese verordneten, dass sich positiv Getestete sowie Verdachtsfälle unverzüglich in Isolation begeben. Ausserdem werden die Bewohner des Heims sowie das Personal alle zwei Tage erneut getestet.

Seit dem 22. Oktober wurden 43 Bewohner und 25 Mitarbeitende des Altersheim Feldhof positiv getestet. Zudem kam es zu sechs Todesfällen, wovon fünf Personen positiv getestet wurden. Damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann, bleibt das Altersheim für Besuchende bis auf weiteres geschlossen. «Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen sowie deren Angehörigen. Wir hoffen, dass der Verlauf der Krankheit bei allen möglichst milde erfolgt und sie sich erholen können», schreibt Heimleiter Kurt Maute in einer Medienmitteilung. Die Ansteckungen verliefen bislang milde, doch am Freitag musste die erste Person, nach Absprache mit dem zuständigen Hausarzt, hospitalisiert werden.

Massnahmen eingehalten

Hausarzt im künstlichen Koma

Ebenfalls in Oberriet SG ist der Hausarzt Benedikt Frei schwer an Covid erkrankt. Dies bestätigte sein Vater Martin Frei gegenüber «der Rheintaler». Frei ist ebenfalls der Hausarzt einiger Bewohner im Altersheim Feldhof. Martin Frei ist vorübergehnderweise als Ersatz in der Praxis seines Sohns eingesprungen. Er geht davon aus, dass der Krankheitsverlauf noch etwas länger dauern wird. Vergangenen Samstag verschlechterte sich nämlich der Zustand des Hausarztes und er musste ins künstliche Koma versetzt werden, sodass sich die Beatmung unter minimaler Belastung der Lunge durchführen lasse. Im Dorf wird davon ausgegangen, dass er nicht geimpft war. Ein Freund widerlegt jedoch die Aussage, als Arzt müsse er geimpft sein, sagt er zum «Rheintaler».