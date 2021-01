Gegen Reisebeschränkungen verstossen : Corona-Wirbel um Cristiano Ronaldos Liebesferien im Schnee

Cristiano Ronaldo jettete mit Partnerin Georgina Rodriguez für deren 27. Geburtstag in die Berge. Damit hat der Juve-Superstar gegen Reisebeschränkungen verstossen.

Fussballstar Cristiano Ronaldo hat mit einem zweitägigen Ausflug in die Berge offenbar gegen Coronavirus-Beschränkungen verstossen. Der 35-jährige Portugiese und seine Partnerin Georgina Rodriguez waren am Dienstag und Mittwoch in Courmayeur in der Region Valle D’Aosta im Nordwesten Italiens, um den 27. Geburtstag Rodriguez’ zu feiern. Sie postete Videoaufnahmen von ihnen beiden auf einem Schneemobil. Kurze Zeit später verschwand das Video wieder, hatte aber bereits die Runde in den sozialen Medien gemacht. Ausserdem soll das Paar in einem eigentlich geschlossenen Hotel zu Abend gegessen und übernachtet haben.