Corona-Wirbel um Novak Djokovic – Serbe umarmte positiv getesteten Cilic

Am Montagabend musste Marin Cilic aufgrund eines positiven Corona-Tests Wimbledon absagen. Auf Instagram schreibt er: «Ich habe mich in Selbstisolation begeben und gehofft, bereit zu sein. Ich fühle mich aber immer noch nicht wohl und kann nicht antreten.»

Verpasst der Nole auch das US Open?

Djokovic hat bislang keine Symptome. Er konnte seine Erstrundenpartie am Montag gegen den Koreaner Soonwoo Kwon in vier Sätzen gewinnen. Die nächsten Tage werden nun zeigen, ob der langjährige Tennis-Dominator sich bei Cilic angesteckt hat. Am Mittwoch wird der Serbe auf den Australier Thanasi Kokkinakis treffen – sofern Corona dem ungeimpften Superstar keinen Strich durch die Rechnung macht.