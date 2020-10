Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump hat sich nach einer dreitägigen Krankenhaus b ehandlung ins Weisse Haus zurückbringen lassen. Trump inszenierte seine Rückkehr ins Weisse Haus als Demonstration von Stärke: Er stieg die Treppe zum Balkon seiner Residenz hoch, nahm dort die Gesichtsmaske ab und salutierte dem Piloten seines abfliegenden H e likopte rs. Danach nahm der Präsident ein Video auf, in dem er seine Landsleute aufrief, keine Angst vor dem Virus zu haben.

Tatsächlich dürfte Trump noch ansteckend sein und müsste nach Vorgaben von Gesundheitsbehörden die Maske tragen, um Personen in seiner Nähe zu schützen. Er nahm sie aber ab, während Kameraleute des Weissen Hauses in seiner Nähe waren. «Aus medizinischer Sicht ist das Verhalten des US-Präsidenten schon fast kriminell», sagt Politologe und US-Experte Stephan Bierling von der Universität Regensburg zu 20 Minuten. «Dass er gleich auch noch die Maske abnimmt, ist bodenlos.»

Trump will Wahlkampf wieder aufnehmen

Immerhin handle es sich hier um eine heimtückische Krankheit, deren Verlauf auch für die B esten schwer voraussagbar sei. «Trump verhält sich fahrlässig und gefährdet seine Familie, seine Mitarbeiter, Ärzte und Pflegepersonal. So entlarvt ihn sein Egoismus selbst», sagt Bierling und fügt an: «Corona wird der Grabstein auf seiner Präsidentschaft sein.»

Trump kündigte am Montagabend auf Twitter an, er werde seinen wegen der Erkrankung ausgesetzten Wahlkampf bald wieder aufnehmen. Er plane auch weiterhin, an der zweiten TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden am 15. Oktober teilzunehmen, sagte ein Sprecher von Trumps Wahlkampfteam dem TV-Sender Fox News.