Soziologie-Professor - «Corona wird zu einem Tabu-Thema werden»

«Freudentag» schon im Februar?

Der Bundesrat zündet den Öffnungsturbo: Gesundheitsminister Alain Berset verkündete am Freitag das baldige Ende von Homeoffice-Pflicht und Quarantäne. Auch die Zertifikatspflicht könnte demnächst aufgehoben werden. Bereits am 16. Februar könnte es soweit sein, berichtet die «SonntagsZeitung». Auch die Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen und im ÖV stehe demnach zur Debatte. Vor allem am Covid-Zertifikat und der Maske, den Symbolen der Pandemie, entbrannten in der Vergangenheit heftige Diskussionen. Gaetano Romano, Professor für Soziologie an der Universität Luzern, sagt, was das Massnahmen-Ende für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet.