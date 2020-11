Die Experten sind der Meinung, dass sich die Schweiz im Kampf gegen das Coronavirus zurzeit auf einem guten Weg befindet.

Darum gehts Rund 4000 Corona-Infektionen meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag.

Das sind fast halb so viele Fälle wie noch vor zwei Wochen, als die Taskforce eine Halbierung der Zahlen im 14-Tage-Rhythmus forderte.

Ökonomen und Politiker denken bereits über Ausstiegsszenarien aus den Massnahmen nach.

Epidemiologe Christian Garzoni geht das noch zu schnell.

Die Corona-Fallzahlen folgen aktuell der Spur, die Taskforce-Chef Martin Ackermann unlängst zog. Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch rund 4000 Infektionen und damit fast halb so viele wie noch vor zwei Wochen (8270 Fälle). Damals forderte Ackermann eine Halbierung der Fallzahlen im 14-Tage-Rhythmus. Dank weiterer Halbierungen sollen die täglichen Neuinfektionen bis Neujahr auf 500 Fälle pro Tag sinken.

«Im Moment schätzen wir, dass sich die Fallzahlen in der Schweiz etwa alle zwei Wochen halbieren», sagte Ackermann an einer Medienkonferenz am Dienstag. Auch hält er Lockerungen für denkbar, sofern die Fallzahlen auf 500 pro Tag sinken, diese nicht mehr exponentiell zunehmen und das Contact-Tracing einwandfrei funktioniert. Ökonomen und Politiker stellen folgende Ausstiegsszenarien aus den Massnahmen zur Debatte:

Homeoffice

Das gilt aktuell: Wenn immer möglich sollen Berufstätige im Homeoffice arbeiten. Eine Pflicht besteht nicht.

Das sagt der Ökonom: «Halbieren sich die Fallzahlen weiterhin, wäre es vernünftig, die Homeoffice-Empfehlung aufzuweichen», sagt Rudolf Minsch, Chefökonom bei Economiesuisse. «Der soziale Austausch zwischen den Menschen ist wichtig. Je länger sie nur im Homeoffice sitzen, desto stärker kann die psychische und emotionale Belastung werden. Anfänglich kehrt die Hälfte der Mitarbeiter an den Arbeitsort zurück und die andere Hälfte arbeitet weiterhin im Homeoffice.»

Das sagt der Epidemiologe: «Die Arbeit im Homeoffice kostet wenig oder nichts und wirkt sehr effizient gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus», sagt Christian Garzoni, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano. «Es ist daher vernünftig, diese Massnahme noch so lange wie möglich beizubehalten. Viele Menschen, darunter vor allem junge Menschen, lassen sich zudem zu wenig testen, weil eine allfällige Quarantäne als mühsam betrachtet wird. Bevor man Hochschulen wieder für mehr Studenten öffnen kann, müssen unbedingt mehr Tests gemacht werden. Bei Symptomen sollten sich alle testen lassen.»

Grossveranstaltungen

Das gilt aktuell: Veranstaltungen mit über 50 Personen sind verboten.

Das sagt der Politiker: «Die Behörden sollten möglichst frühzeitig Trainings wieder zulassen und prüfen, dass Grossveranstaltungen mit den bereits erarbeiteten Schutzkonzepten wieder stattfinden können», so FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. «Es hat bis heute niemand einen Zusammenhang zwischen Fussball- und Eishockeymatchs mit viel Publikum und den Ansteckungszahlen herleiten können. Die Menschen sollen ihre zweite Heimat im Stadion wieder besuchen können.»

Das sagt der Epidemiologe: «Im Falle von Fussball- und Eishockeystadien, in denen viel Platz und gute Schutzpläne vorhanden sind, kann man sich Öffnungen überlegen», sagt Garzoni. «Dazu müssen sich die Ansteckungen bis im Dezember weiterhin halbieren. Dafür braucht es aber ein Generalkonzept des Bundes. Es macht keinen Sinn, einzelne Massnahmen herauszupicken und zu lockern. Lockerungen müssen koordiniert und strukturiert erfolgen.»

Weihnachten

Das gilt aktuell: Privat dürfen sich nicht mehr als zehn Personen treffen.

Das sagt der Präsident der Kantonsärzte: Im Hinblick auf die Festtage und später auch die Sportferien wolle man möglicherweise eine leichte Lockerung erlassen, sofern die Massnahmen weiterhin anschlügen, sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, an einer Medienkonferenz am Dienstag. Auch Rudolf Minsch sagt: «Sofern die Menschen im Dezember noch strikt die Massnahmen wie das Abstandhalten umsetzen und keine Menschen umarmen, könnte man private Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen zulassen.» Dies gelte auch für das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen mit über 50 Personen. «Leben die Menschen die Abstand- und Hygienemassnahmen wie selbstverständlich, sind auch Weihnachtsmärkte denkbar.»

Das sagt der Epidemiologe: «Reden wir in zwei Wochen über mögliche Lockerungen an Weihnachten. Zuerst müssen wir eine klare Bestätigung haben, dass die Zahl der Hospitalisationen zurückgeht», so Garzoni. «Lassen wir vorschnell Weihnachtsfeiern wie zu normalen Zeiten zu, haben wir das Geschenk im neuen Jahr: Zwei bis drei Wochen später könnten die Fallzahlen wieder in die Höhe schnellen.»

Sperrstunde

Das gilt aktuell: Von 23 bis 6 Uhr gilt in Restaurants und Bars eine Sperrstunde. Ausserdem dürfen dort abgesehen von Familien mit Kindern höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen.

Das sagt der Ökonom: «Die Schutzkonzepte in den Restaurants funktionieren», sagt Rudolf Minsch. «Lockerungspotenzial sehe ich deshalb mit dem Aufheben der Sperrstunde und der beschränkten Personenanzahl pro Tisch.»

Das sagt der Epidemiologe: «In Restaurants sollten die Massnahmen noch so lange wie möglich beibehalten werden», sagt Garzoni. «Dass es dort zu wenig Ansteckungen kommt, ist den beschränkten Gästeanzahlen pro Tisch zu verdanken. Hebt man die Sperrstunde wieder auf, sind die Leute wieder eher entspannt, vielleicht auch betrunken, unvorsichtig – und stecken sich an.»