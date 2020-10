Nach einem Monat im Lockdown : Corona-Zahlen in Israel sinken nach ersten Lockerungen weiter

Am Freitag teilte das Gesundheitsministerium mit, am Vortag seien 895 neue Fälle verzeichnet worden. Vor knapp einem Monat waren es noch mehr als 9000.

Der Strand darf in Israel im Zuge der Lockerungen wieder besucht werden. (Archivbild)

Knapp eine Woche nach den ersten Lockerungen des zweiten Corona-Lockdowns in Israel sinken die Infektionszahlen weiter. Am Freitag teilte das israelische Gesundheitsministerium mit, am Vortag seien 895 neue Fälle verzeichnet worden.