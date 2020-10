Die Corona-Lage in der Schweiz

Die Corona-Lage in den Kantonen

Die Fallzahlen steigen in der ganzen Schweiz an. Die Karte zeigt die laborbestätigten Fälle pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Blaue Gebiete sind weniger stark betroffen als rote. Mit dem Wallis verzeichnet in der zweiten Welle erstmals ein Kanton mehr als 1000 Fälle pro 100’000 Einwohner in den letzten zwei Wochen.