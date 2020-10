Es sei aber auch klar, dass die am stärksten betroffenen Kantone selbstständig weitere Massnahmen anordnen müssten. Engelberger verteidigte die bisherigen Anstrengungen auf Kantonsebene. Beispielsweise sei das Contact Tracing im Sommer massiv ausgebaut worden. Bei so vielen Ansteckungen wie momentan, komme das System aber an seine Grenzen. (sda)