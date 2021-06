St. Gallen - Coronademo-Teilnehmer geht Polizisten an und wird auf Posten mitgenommen

«Die wenigsten Demonstrationsteilnehmenden trugen eine Gesichtsmaske, weshalb die Polizei Personenkontrollen durchgeführt hat», heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Samstag fand in St. Gallen eine Corona-Demo statt.

Am Samstag fand in der Stadt St. Gallen eine Demonstration gegen die Corona-Massnahmen statt. Dies schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung. Für die bewilligte Kundgebung hatten sich demnach rund 200 Personen versammelt. Wie die Polizei weiter schreibt, sei die Veranstaltung grösstenteils friedlich verlaufen.