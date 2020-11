Kanton Schwyz : Coronafälle im Kapuzinerkloster – zwei Personen verstorben

Im Kapuzinerkloster Schwyz haben sich acht der sechzehn Kapuziner mit dem Corona-Virus infiziert. Zwei der Erkrankten sind gestorben.

Im Kapuzinerkloster Schwyz grassiert Corona besonders heftig: Die Hälfte der 16 Kapuziner ist positiv auf das Virus getestet worden. Zwei der Erkrankten verstarben. Auch in den übrigen Teilen der Zentralschweiz steigen die Zahlen weiter. Guardian Gebhard Kurmann bestätigte am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA einen Artikel des Online-Portals kath.ch. Auch der 78-Jährige wurde positiv getestet, er sei aber wieder gesund.

Das Kloster befand sich bis zum 27. Oktober in Quarantäne. Aber noch immer lasse man Vorsicht walten, so Kurmann. In den Gängen tragen sowohl die Mitbrüder als auch das Personal Maske. Gottesdienste würden noch bis am 22. November nur intern gefeiert. Danach finde wieder das normale Programm in der Klosterkirche statt, hiess es weiter.