Coronakrise? Ich flieg dann mal nach Kambodscha

«Im Flugzeug von Zürich nach Singapur waren wir 18 Fluggäste.» Diese Aussage von Reisespezialist Stephan Roemer sagt viel über die momentane Situation, in der die Tourismusbranche steckt, aus. «An die Maske gewöhnt man sich im Flugzeug aber schnell.» Die müsse man während des ganzen Fernfluges tragen. Für die Schweizer Touristikfachzeitschrift Travel Inside bloggte er während der Reise von unterwegs und bot den Lesern damit spannende Einblicke. Zurück in Zürich haben wir mit ihm gesprochen.

Um nach Phnom Penh zu gelangen, flog er via Singapur. Alternativ gäbe es die Route via Südkorea.

An Bord der Flugzeuge herrschte Maskenpflicht. Eine Massnahme, die in der aktuellen Zeit zum Reisen dazugehört. Man gewöhne sich daran, meint Stephan Roemer.

Doch bevor Stephan Roemer die Reise antreten konnte, musste er sich in der Schweiz einem Covid-19-Test unterziehen. Das negative Testresultat darf bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein. Eine Vorgehensweise, die auch andere Länder anwenden. Ebenso gibt es keinen Direktflug nach Kambodscha. Entweder man wählt die Route via Singapur oder Südkorea.

Unterwegs in Phnom Penh

Nach der Kurz-Quarantäne freut er sich auf die Stadt und trifft auf, wie er sagt: «Freundliche, lachende Menschen, das Leben in Phnom Penh spielt sich ganz normal ab, ohne dass man die Corona-Situation bemerkt.» Die Restaurants seien gut besucht, von Einheimischen, aber auch Ausländern. «In Phnom Penh sind alle Hotels und Restaurants offen.» Anders schaue es an den ansonsten touristischen Orten aus. So trifft er in Sihanoukville auf leere Strände.

Die Corona-Krise bringt eine neue Armut

Stephan Roemer deutet daraufhin, dass in Kambodscha die zwei wichtigsten Industrien aufgrund der Corona-Krise am Boden seien: die Textilindustrie und der Tourismus.

Was ich seit den 1980er-Jahren nach dem Kriegsende nicht mehr sah, bekam ich nun in Kambodscha wieder zu Gesicht: hungernde Kinder in den Dörfern. Eine Unter- oder Mangelernährung ist den Menschen bereits jetzt nach wenigen Monaten wieder anzusehen. Ich besuchte mitunter das Schweizer Hilfswerk Smiling Gecko. Da kommen die Kinder jeweils hungrig in die Schule. Schwierig seien die Montage, erzählte man mir. Nach den Wochenenden würden die Schüler jeweils komplett ausgehungert zurück in der Schule eintreffen.