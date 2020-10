Laut Urs Pfäffli, Präsident Gastro Zürich-City, beträgt der Umsatzrückgang rund 40 Prozent. Im Sommer haben die Beizen in der City einen Rückgang von bis zu 70 Prozent verbucht. Seit zwei Wochen stehen die Betriebe wieder unter Schock. Man habe noch nie so viele Stornierungen in so kurzer Zeit erlebt. Nun kämen noch die fehlenden Bankette hinzu. Pfäffli bedankt sich bei der Stadt. "So funktioniert Zusammenarbeit", sagt er. Ein zweiter Lockdown müsse unbedingt verhindert werden. Das Schutzkonzept funktioniere. Ansteckungen seien sehr selten in Beizen. Pfäffli fordert finanzielle Hilfe. Es müssten neue Bedingungen geschaffen werden.