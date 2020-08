Schweizer Konzerne

Coronakrise wirft Schatten auf Markenstärke

Auswirkungen der Corona-Pandemie: Die 50 stärksten Schweizer Marken haben seit Jahresbeginn zusammen 15 Milliarden Franken oder 11 Prozent an Wert eingebüsst.

In der Schweiz besitzt Nestlé den mit Abstand höchsten Markenwert. Der Nahrungsmittelkonzern hat diesen Wert trotz Pandemie nochmals um 6 Prozent auf 20,2 Milliarden Franken steigern können. Nestlé verfüge über ein starkes organisches Wachstum, so Brand Finance.

Sika mit grösstem Wachstum

Mit hohen Zuschauerzahlen im Tennis und in der Formel 1 sei Rolex in diesen wichtigen Sportarten stark präsent. In der Coronakrise habe Rolex seine Fabriken während 60 Tagen schliessen müssen. Dadurch sei die Uhrenproduktion in diesem Jahr um rund 160'000 Stück gesunken.