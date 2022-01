Grippewelle rollt an : Coronamassnahmen führen zu Grippewelle bis in den Sommer

Neben Corona kursiert auch die Grippe. Die EU Seuchenschutzbehörde ECDC warnt nun, dass die Grippewelle dieses Jahr bis in den Sommer dauern könnte. Wie beurteilen Experten in der Schweiz diese Gefahr?

Die Grippefallzahlen in der Schweiz steigen. 87 Fälle auf 100’000 Einwohner schätzt das BAG in seinem neuesten Bericht. D er Saisonhöhepunkt, der traditionell im Februar und März liegt, steht noch bevor. Dazu die hohen Coronazahlen. Die EU Seuchenschutzbehörde ECDC warnt vor einer «Zwillings-Epidemie». Weil in den letzten Jahren wenig Grippenaktivität verzeichnet wurde, und deshalb weniger dagegen geimpft wurde, glaubt auch Epidemiologe Andreas Cerny daran, dass Personen dieses Jahr sehr empfänglich sind.