Basler Langzeitstudie - Coronamassnahmen geniessen grosse Akzeptanz, trotz negativer Folgen

Die Befragung zeigt auch, dass insbesondere Selbständig-Erwerbende finanziell schwer getroffen wurden. So gab ein Drittel dieser Gruppe an, weniger verdient zu haben als im Vergleichsmonat 2019. Die Lohneinbusse betrug im Durschnitt fast 50 Prozent.

Einkommenseinbussen, Depressionen und Suchtprobleme: Die Eindämmungsmassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen an vielen Menschen nicht spurlos vorbei. Im Rahmen einer gross angelegten Langzeitstudie, an der sich bis heute über 10’000 Personen aus dem Raum Basel beteiligt haben, untersucht das Schweizer Tropen- und Public Health Institut Swiss TPH die Auswirkungen der Pandemie auf die Lebensumstände und das Wohlbefinden der Bevölkerung.

Die Befragung zeigt auch, dass insbesondere Selbständig-Erwerbende finanziell schwer getroffen wurden. So gab ein Drittel dieser Gruppe an, weniger verdient zu haben als im Vergleichsmonat 2019. Die Lohneinbusse betrug im Durchschnitt fast 50 Prozent, während nur gerade neun Prozent der nicht-selbständig Erwerbstätigen überhaupt eine Lohneinbusse zu gewärtigen hatte.

Wenig Geld, kleine Wohnung, Depression

Die Covco-Studie stellt auch eine Zunahme der Häufigkeit von schweren und extrem schweren Symptomen einer Depression zwischen Juli 2020 und Januar 2021 fest. «Die Zunahme betraf vor allem die Alterskategorie der 18- bis 49-Jährigen und Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen», so der Befund. Letztere seien am stärksten betroffen gewesen. In dieser Bevölkerungsgruppe hatten sich Depressions-Symptome von zwei auf acht Prozent vervierfacht.

Pandemie begünstigt chronische Krankheiten

Dazu passt, dass Studienteilnehmende berichteten, dass sie sich seit Beginn der Pandemie häufiger ungesund ernähren und Gewichtsprobleme beklagen. Bei den über 50-Jährigen hatten sich zudem Meldungen über ein Suchtproblem in Bezug auf Alkohol von fünf auf zehn Prozent verdoppelt. «Die Pandemie zeigt den engen Zusammenhang zwischen Infektionskrankheiten und chronischen Krankheiten in vieler Hinsicht», so Probst-Hensch. «Die Folgen von weniger Bewegung, schlechter Ernährung und Suchtproblemen können längerfristig zu chronischen Krankheiten führen, was wiederum ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf von Covid-19 sein kann.»