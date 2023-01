Illegaler Anlass in Gommiswald während Corona: Verantwortliche schuldig gesprochen

In Gommiswald trafen sich im März 2021 rund 90 Corona-Skeptiker und -Skeptikerinnen in einem Restaurant.

Am Dienstag wurden die Wirtin, der Hauptorganisator und ein Mitorganisator vor dem Kreisgericht See-Gaster in Jona für schuldig gesprochen.

Im März 2021 kam es in Gommiswald zu einer illegalen Veranstaltung in einem Restaurant.

Am Dienstag war der Saal des Kreisgerichts See-Gaster in Jona SG bis auf den letzten Stuhl besetzt. Vor Gericht standen der Hauptorganisator, die Wirtin und ein weiterer Beschuldigter einer illegalen Veranstaltung vom März 2021. Im Restaurant Älpli in Gommiswald trafen sich damals rund 90 Personen. Erlaubt waren aufgrund der Pandemie zu diesem Zeitpunkt in Innenräumen nur fünf Personen.