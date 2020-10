Polizei setzt Tränengas ein : Ausschreitungen bei Protesten gegen Coronavirus-Massnahmen in Italien

In mehreren Städten Italiens ist es am Montagabend zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten hatten sich versammelt, um gegen die strengen Massnahmen zum Coronavirus zu protestieren.

Bei Protesten gegen die Regierungsmassnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Italien ist es in mehreren Städten zu Ausschreitungen sowie Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Hunderte Menschen gingen am Montagabend in Turin und Mailand gegen die Beschränkungen auf die Strasse, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Polizei habe unter anderem Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt, die mit Steinen und Flaschen geworfen hätten.