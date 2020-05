Erreger geklont

Coronavirus-Bauanleitung aus Bern sorgt für Kritik

Einer Gruppe Berner Virologen ist es gelungen, das Coronavirus zu klonen. Nicht alle in der Wissenschaft sind begeistert davon.

Einer Gruppe von Virologen an der Uni Bern ist es gelungen, das Corona-Virus zu klonen. (KEYSTONE/DPA/Oliver Berg)

Nur gerade einen Monat brauchten sie dafür: Virologen der Universität Bern ist es gelungen, die genetische Struktur des Coronavirus zu klonen. Schon am 12. Februar lag ein kompletter synthetischer Klon vor.

Es ist nichts Neues, dass Corona-Viren geklont werden können: Entsprechende Techniken gibt es seit 20 Jahren. Neu ist die Geschwindigkeit: «Was früher bis zu zwei Monate dauerte, können wir nun in einer Woche erledigen», sagt Virologe Volker Thiel, der das Projekt leitete, gegenüber der «NZZ am Sonntag» (Bezahl-Artikel).

Kritik an Publikation

Die Berner Forscher erhielten nach der Publikation ihrer Arbeit in der Fachzeitung «Nature» Gratulationen aus aller Welt. Aber auch Kritik: «Die Herausgabe des ganzen Rezepts, um ein tödliches Virus zu rekonstruieren, ist beängstigend», zeigte sich etwa ein australischer Genetiker besorgt.

«Das kann nicht jeder»

Im Kern geht es um die alte Diskussion, ob es wünschenswert ist, dass alles neue Wissen auch aller Welt frei zugänglich gemacht wird. Denn: «Diese Information birgt eine grosse Gefahr», sagt Molekularbiologe Kevin Esvelt vom Massachusetts Insitute of Technology (MIT). Gerate das Virus in falsche Hände, könnte es als Bio-Waffe eingesetzt werden. «Natürlich haben die allermeisten von ihnen keine böswilligen Pläne. Aber es reicht, wenn einer sie hat», so Esvelt.