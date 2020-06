Coronavirus breitet sich in Tesla-Fabrik aus

Elektroautos

5022 neue Model 3

Tesla arbeitet seit 2003 an elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz des von CEO Elon Musk geführten Unternehmens bei knapp 25 Milliarden Dollar. In der Schweiz ist Tesla der eindeutige Platzhirsch in Sachen Elektromobilität: 5022 neue Model 3 kamen 2019 auf die Strasse. Das nächstbeliebteste E-Auto ist der Renault Zoe mit 1798 Neuzulassungen.