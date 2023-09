Coronavirus: Die Covid-19 Fallzahlen steigen wieder an 

Lange war es in der Schweiz ruhig, was das Thema Coronavirus anbelangt. Doch jetzt steigen die Fallzahlen wieder an. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impfungen (EKIF) empfehlen deshalb eine neue, leicht angepasste Covid-19-Impfung für besonders gefährdete Personen.

Auch die Variante BA.2.86 zirkuliere laut Christoph Berger in der Schweiz. Diese Variante wird als besorgniserregend eingestuft. Die Immunität gegenüber all diesen Omikron-Varianten sei in unserer Bevölkerung momentan ziemlich gut, somit werde auch in der Zukunft eher nicht davon ausgegangen, dass es zu schlimmeren Verläufen kommt, sagt Berger. Einzig für besonders gefährdete Personen ist Vorsicht geboten.