Coronavirus: WHO will Daten von allen Ländern

Covid-Pandemie : Wie entstand Corona wirklich? WHO fordert jetzt Daten aus allen Ländern

Die WHO will weiterhin herausfinden, wie die Corona-Pandemie vor fast vier Jahren ausbrechen konnte. Dabei sollen alle Länder ihre dazu verfügbaren Daten offenlegen.

1 / 5 Um «den Ursprung der Corona-Pandemie besser zu verstehen», hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus alle Länder dazu aufgefordert, ihre vorliegenden Informationen dazu zu teilen. IMAGO/Pacific Press Agency Der FBI-Direktor hatte kürzlich gesagt, dass ein Zwischenfall in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan «höchstwahrscheinlich» für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich sei. IMAGO/ZUMA Wire Seine Aussagen hatten in den vergangenen Tagen zu Spannungen zwischen den USA und China geführt. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Die WHO fordert, dass alle Länder ihre Informationen zum Corona-Ursprung teilen.

Die Weltgesundheitsorganisation will sich so künftig besser auf Epi- und Pandemien vorbereiten können.

Laut dem FBI-Direktor sei die Corona-Pandemie mit «grosser Wahrscheinlichkeit» auf einen Labor-Zwischenfall zurückzuführen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat alle Länder weltweit zur Übermittlung sämtlicher Erkenntnisse über den Ursprung der Corona-Pandemie aufgerufen. Tedros sagte am Freitag vor Journalisten, es sei «entscheidend», dass jedes Land seine Informationen über den Ursprung der Pandemie mit der WHO und der internationalen Wissenschaftsgemeinde teile. Es gehe nicht darum, Schuldige zu finden, sondern darum, «den Ursprung der Pandemie besser zu verstehen, um künftigen Epidemien und Pandemien besser vorzubeugen und sich besser auf sie vorzubereiten».

In den vergangenen Tagen war es zu Spannungen zwischen den USA und China gekommen, nachdem der Chef der US-Bundespolizei FBI gesagt hatte, ein Zwischenfall in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan sei «höchstwahrscheinlich» für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich. Tedros sagte am Freitag, die WHO habe «keineswegs ihre Pläne zur Erforschung des Ursprungs der Pandemie aufgegeben». Die WHO rufe China weiterhin auf, «transparent Daten zu teilen, zu ermitteln, wo dies nötig ist, und die Ergebnisse zu teilen».

«Ursprung höchstwahrscheinlich ein vermutlicher Laborvorfall»

FBI-Direktor Christopher Wray hatte am Dienstag im konservativen US-Nachrichtensender Fox News gesagt, seine Behörde gehe «schon seit einiger Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein vermutlicher Laborvorfall in Wuhan ist». Wray warf Peking ausserdem vor, Washingtons Bemühungen zur Untersuchung der Ursachen der Pandemie zu behindern.

Peking wies die Äusserungen am Mittwoch scharf zurück. Eine Sprecherin des Aussenministeriums in Peking wiederholte zudem eine durch nichts belegte Theorie, wonach das Coronavirus aus einem US-Militärlabor im Bundesstaat Maryland stammen könnte.

6,8 Millionen Todesopfer

Die Corona-Pandemie war Ende 2019 in China ausgebrochen und hatte sich zunächst in der Millionenmetropole Wuhan ausgebreitet. Durch das Virus starben nach Zahlen der WHO weltweit mehr als 6,8 Millionen Menschen, die Gesamtopferzahl dürfte nach Angaben der Organisation jedoch erheblich höher sein. Die Pandemie und die zu ihrer Eindämmung getroffenen Massnahmen hatten schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Folgen.