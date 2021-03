Neue Studie : Coronavirus existiert möglicherweise seit Oktober 2019

Forscher in den USA haben mittels Modellrechnung das erste Auftreten von Sars-CoV-2 festlegt. Demnach könnte das Virus bereits im vergangenen Herbst existiert haben.

Es sei unwahrscheinlich, dass der Fischmarkt in Wuhan den Beginn der Pandemie markiert habe.

Der Corona-Erreger Sars-CoV-2 hat einer Studie zufolge möglicherweise bereits Monate vor den ersten öffentlich bekannt gewordenen Krankheitsfällen existiert. US-Forscher kombinierten dafür mehrere Methoden zu einer Modellrechnung, die den Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2019 als Rahmen für das erste Auftreten von Sars-CoV-2 festlegt. Die Wissenschaftler der University of California in San Diego und der University of Arizona präsentieren ihre Ergebnisse im Fachblatt «Science».