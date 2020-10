Rapperswil-Jona SG : Coronavirus im Cevi-Lager – Hälfte der Kinder steckt sich an

In einem Cevi-Lager in Brigels GR steckten sich rund 30 von 73 Kindern und Betreuern aus Rapperswil-Jona SG mit dem Coronavirus an. Alle Lagerteilnehmer mussten in Quarantäne.