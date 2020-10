Die Google-Suche nach «Schadenfreude» boomte in den folgenden Tagen.

Donald Trump gab am 2. Oktober bekannt, er habe sich mit dem Coronavirus infiziert.

Anfang Oktober gab Donald Trump bekannt, dass er und seine Frau Melania sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. Der US-Präsident hatte sich zuvor monatelang demonstrativ nicht an Abstandsempfehlungen gehalten, sich geweigert, eine Maske zu tragen, grosse Wahlkampfveranstaltungen durchgeführt und das Ausmass der Pandemie in Interviews und auf Twitter heruntergespielt. Trump verbrachte einige Tage in einem Spital und kehrte Anfang Woche ins Weisse Haus zurück.