Degenerative Erkrankung - Coronavirus infiziert Netzhaut und kann sich dort vermehren

Das Virus und die Leber

Auch die Leber wird vom Coronavirus nicht verschont. Davon berichten Medizinerinnen und Mediziner des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals «Nature Metabolism». In der zweistufigen Studie konnte das Team nachweisen, dass es bei Infektionen mit Sars-CoV-2 zu einem Anstieg der Leberwerte kommt und dass das Virus auch nach dem Tod noch bei an Covid-19 verstorbenen Personen in der Leber vorkommt, wie die Autopsie von 45 Menschen zeigte. Teilweise sogar noch als aktives Virus. Weiter stellte sich heraus, dass Covid-19 die Zellprogramme in der Leber deutlich verändern und damit Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben kann, ähnlich wie etwa bei einer Hepatitis. Das unterstreiche erneut, «wie vielfältig die potentiellen Schädigungsmechanismen bei Covid-19 sind», so Studienleiter Tobias B. Huber in einer Mitteilung. Es sei zu befürchten, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vermehrt Folgeerkrankungen in Organen wie Leber und Nieren sehen werden.