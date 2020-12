Santésuisse : Coronavirus kostet Krankenkassen 550 Millionen Franken

Trotz Mehrkosten wegen der Coronakrise muss nicht mit einer Prämienerhöhung gerechnet werden.

Die Kosten würden aufgeteilt in 130 Millionen Franken für stationäre und ambulante Behandlungen plus Tests der ersten Welle, sagte Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation bei Santésuisse gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht des «Sonntagsblick».

Bundesrat möchte Reservenabbau

Diese grossen Reserven sollen laut Bundesrat abgebaut werden – so sollen die Krankenkassen weniger Prämien auf Vorrat erheben. Der Bundesrat schickte dazu am 18. September eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung. Diese hat zum Ziel, übermässige Reserven abzubauen und die Praxis der Rückerstattungen einzudämmen. Die Vernehmlassung läuft bis am 18. Dezember.