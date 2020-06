Lange vermutet, jetzt bewiesen

Coronavirus kursierte schon viel früher in Italien als gedacht

Der Verdacht, dass Sars-CoV-2 bereits seit Dezember 2019 in Europa kursiert, erhärtet sich: Der Erreger ist in Abwasserproben aus Norditalien nachgewiesen worden.

Der Verdacht, dass Sars-CoV-2 bereits seit Dezember 2019 in Italien kursiert, erhärtet sich: Der Erreger wurde in Abwasserproben von Mailand und Turin nachgewiesen, die aus dem letzten Jahr stammen. Das teilt das nationale Gesundheitsinstitut ISS mit.

Offiziell erreichte das neuartige Coronavirus Italien Mitte Februar 2020. Doch schon länger vermuten einige Experten wie Giuseppe Remuzzi, Direktor des Mario-Negri-Instituts für pharmakologische Forschung in Mailand, Sars-CoV-2 könnte schon viel früher dort gewesen sein. Anlass für den Verdacht gaben «seltsame Lungenentzündungen» , die Ärzte in Norditalien bereits im November beobachtet hatten.

Auch die hohen Todeszahlen und die Wucht , mit der die Pandemie in dem Land wütete, schienen den Verdacht zu bestätigen. Belege gab es dafür jedoch nicht. Das ändert nun eine Studie.

Eindeutige Daten

Wie Italiens nationales Gesundheitsinstitut ISS mitteilt, wurde das Virus in Abwasserproben der beiden norditalienischen Grossstädte Mailand und Turin nachgewiesen, die bereits von Dezember stammen. In Bologna wurde das Virus ausserdem in einer Wasserprobe entdeckt, die von Ende Januar stammt.