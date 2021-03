Ihr Körper produzierte daraufhin Antikörper – und gab sie auch an die Muttermilch weiter.

Auf Freude folgt Leid – so lassen sich die vergangenen Monate im Leben der 23-jährigen Anna Priscilla Cortez am besten beschreiben. Denn auf die Geburt ihrer Tochter folgte der Schock. Sie wurde müde und schlapp und verlor dann ihren Geschmacks- und Geruchssinn. Kurz: Sie hatte sich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt.

Ihre Tochter stillte sie währenddessen mit dem Okay der Kinderärztin weiter, wie sie auf ihrem Blog berichtet. «Ich bemerkte aber, dass sie wählerisch war und öfter gestillt werden wollte.» Darum pumpte sie Muttermilch ab, um einen Vorrat anzulegen. «Ich versah die Beutel mit dem jeweiligen Datum und legte sie ins Kühlfach.» Als sie ein paar Tage später zurückkam, fiel ihr auf, dass die Milch, die sie während ihrer Infektion abgepumpt hatte, giftgrün war (siehe Bildstrecke).

Farbe so intensiv, weil das Virus so stark ist

Es sei ein Schock gewesen, zitieren einige Medien Cortez. Die junge Mutter kontaktierte sofort den Kinderarzt ihrer Kleinen, der auch als Stillberater tätig ist. Der konnte die 23-Jährige beruhigen: Die Farbveränderung sei wahrscheinlich auf die Antikörper zurückzuführen, die ihr Körper entwickelt habe, um das Virus abzuwehren und ihr Baby zu schützen. «Die Farbe war so intensiv, weil das Virus so stark ist», so Cortez zu Metro.co.uk.