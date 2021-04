Dritte Welle - Coronavirus-Patienten im Spital werden mehr und jünger

Das Universitätsspital Basel verzeichnet in den letzten Tagen einen Anstieg an Spitaleintritten bei den über 50-Jährigen. Diese Patienten sind deutlich jünger als zuvor.

Die Corona-Fallzahlen sind in Basel-Stadt in den letzten zehn Tagen deutlich angestiegen. Die steigende Inzidenz schlägt sich inzwischen auch bei den Spitaleinweisungen nieder. Aktuell befinden sich im Kanton Basel-Stadt 48 Personen mit einer Corona-Infektion in Spitalpflege, davon 14 auf der Intensivstation. Vor zehn Tagen waren es noch fünf Intensiv-Fälle. «Wir beobachten auch, dass diese tendenziell jünger sind, als in der ersten und zweiten Welle», sagt Spitalsprecher Nicolas Drechsler. Dabei handelt es sich vor allem um Angehörige der Gruppe von 50 bis 75-Jährigen, die noch nicht geimpft wurden. «Eine demografische Verschiebung nach unten kann bestätigt werden», heisst es auch beim Basler Gesundheitsdepartement auf Anfrage.