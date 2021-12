Basler Fasnacht – «Cortège auch mit Schutzkonzept nicht bewilligungsfähig»

Die Verantwortlichen hätten in den letzten Monaten gemeinsam mit den kantonalen Behörden nach Wegen gesucht, wie trotzdem eine «Cortège-ähnliche» Veranstaltung durchgeführt werden könnte.

Das Basler Fasnachts-Comité teilte am Mittwoch mit, dass die aktuelle Covid-Verordnung einen Cortège nicht zulasse.

Der Cortège, der traditionellerweise am Montagnachmittag der Basler Fasnacht stattfindet, fällt für die nächste Ausgabe der Fasnacht 2022 aus.

Ein Schock für alle Fasnächtler. Der Cortège, der traditionellerweise am Montagnachmittag der Basler Fasnacht stattfindet, fällt für die nächste Ausgabe der Fasnacht 2022 aus. Dies teilte das Basler Fasnachts-Comité am Mittwoch mit. «Die aktuelle Covid-Verordnung lässt indessen einen Cortège nicht zu, ein Umzug ist grundsätzlich nicht bewilligungsfähig, auch nicht mit einem Schutzkonzept», präzisiert das Comité in seiner Mitteilung.