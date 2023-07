Coumba Sow unterschreibt beim FC Basel

Es hätte das mit Abstand grösste Highlight in ihrer noch jungen Karriere werden sollen. Doch nur einen Tag nach dem Aufgebot für die WM in Australien und Neuseeland ist der grosse Traum des S chweizer Supertalents Iman Beney (16) geplatzt. Am Dienstag hat sich die YB-Spielerin im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen Marokko das Kreuzband gerissen.

In einem durch den Verband verschicktem Statement hat sich die Walliserin nun erstmals zu ihrer Verletzung geäussert. «Ich bin extrem enttäuscht und traurig. Es wäre ein wahr gewordener Traum gewesen, für die Schweiz an die WM zu reisen». so Beney. «Ich bin noch sehr jung und werde alles tun, um mich so schnell wie möglich zurückzukämpfen und wieder zu empfehlen. Ich hätte sehr gerne zusammen mit meinen Teamkolleginnen, die mich so gut aufgenommen haben, an der WM gespielt. Nun bin ich ihr grösster Fan und unterstütze sie von zu Hause aus.»