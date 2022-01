Schweizer Shooter Profis – «Counter-Strike»-Urgesteine spielen mit uns eine Runde «Valorant» live

«Valorant» ist einer der grössten Shooter-Konkurenten von «Counter-Strike» – ein Spiel, dass seit 20 Jahren der E-Sport-Taktik-Shooter ist, der Millionen von Spielerinnen und Spielern begeistert. Heute spielt E-Sport-Redaktor Marc Gerber eine Runde «Valorant». Er selber spielte in seiner Jugend fast täglich «Counter-Strike» und war an jedem Schweizer Turnier zu finden.

Mittlerweile hat Marc die Reaktionszeit eines Faultiers, aber zum Glück unterstützen ihn ein paar «Counter-Strike»-Veteranen, wie Michael «chline» Bieri, der selber ehemaliger Schweizermeister in «Counter-Strike: Global Offensive» ist und jede Version des bekannten Shooters gespielt hat. Knapp acht Monate ist der «CS»-Konkurrent von «League of Legends»-Entwickler Riot auf dem Markt. Wir fragen uns, wie gut sich «Valorant» entwickelt hat. Ab 20 Uhr streamen wir ein paar Runden live. Mach einen Twitch-Account und schreib deine Fragen in den Chat.