Coup gegen Wladimir Putin – laufen Soldaten zu Wagner über?

Die nächsten Stunden werden laut Beobachtern entscheidend sein: Schliessen sich russische Soldaten der Wagner-Truppe an?

Jewgeni Prigoschin und seine Söldner rücken in Russland vor – es soll heftige Kämpfe geben.

Der Machtkampf zwischen dem Wagner-Chef und dem Verteidigungsministerium in Moskau ist endgültig eskaliert.

In den frühen Morgenstunden am Samstag ist die Fehde zwischen der Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium eskaliert – zu einer offenen militärischen Konfrontation.

Prigoschin, der die russische Militärführung schon lange öffentlich kritisiert, ist mittlerweile mit seinen Söldnern vorgerückt: In der südrussischen Stadt Rostow am Don brachten die Wagner-Söldner militärische Einrichtungen unter ihre Kontrolle – insbesondere auch das Hauptquartier, von wo aus Russland all seine militärischen Operationen im Krieg gegen die Ukraine leitet. Auch das dortige Flugfeld soll besetzt sein.