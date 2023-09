Courtepin : Frontalkollision – Rollerfahrerin (28) tot, fünf Schwerverletzte

Die Kantonspolizei Freiburg wurde am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ereignete sich in Courtepin ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei wurden fünf Personen schwer verletzt, eine junge Frau (28) verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Unfall ereignete sich auf der Kantonsstrasse zwischen Pensier und Courtepin.