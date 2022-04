33-fach erhöhte Gefahr - Covid-19 erhöht das Lungenembolie-Risiko noch Monate nach der Infektion

Zürcher entdecken neue Form von Lungenfibrose bei Genesenen

«Die Patientinnen und Patienten zeigten eine für ihren Krankheitsverlauf untypische, aber schwerwiegende Folgeerkrankung», so René Hage, Oberarzt an der Klinik für Pneumologie am USZ. Die Gewebeveränderungen zeigten sich zudem erst vier bis zwölf Wochen nach der Infektion, ein Zeitraum, in dem sie typischerweise nicht mehr auftreten und deshalb auch nicht vermutet werden. Von Covid Genesene mit diesen Beschwerden sollten «deshalb sorgfältig mit Lungentests überwacht und fallweise mit einer Computertomographie der Lunge abgeklärt werden», so Hage in einer Mitteilung.