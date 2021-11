Abstimmungsresultate Covid-Gesetz und Pflegeinitaitve im Liveticker

Über keine andere Vorlage wurde heftiger gestritten als das Covid-19-Gesetz. Nun nimmt der Abstimmungskampf, der mit Fake News wie angeblichem Wahlbetrug durch die Post einen traurigen Höhepunkt erreichte, ein Ende. Laut der neusten Abstimmungsumfrage von Tamedia und 20 Minuten unterstützen 69 Prozent der Stimmberechtigten das Gesetz. Trotzdem ist einiges an Dynamik drin. Denn gerade Personen, die kaum an die Urne gehen, gaben eher an, Nein zu stimmen. Deshalb mobilisierten in den letzten Tagen beide Lager nochmals. Das Covid-Gesetz regelt einerseits den Einsatz des Covid-Zertifikats, aber auch Finanzhilfen oder das Contact Tracing.