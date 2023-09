Schwächt Impfung das Immunsystem? Forscher-Schelte für Vernazza

Die Antwort erfolgte in Form eines sehr deutlichen Statements: «Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Studie fehlinterpretiert und missbraucht wird, um zu behaupten, dass Covid-19-Impfstoffe gefährlich sind.» Ihre Forschung liefere keine Beweise dafür, dass Covid-19-Impfstoffe für das Immunsystem von Kindern oder Erwachsenen schädlich seien, so das Trio. «Insbesondere ist es falsch zu behaupten, dass unsere Studienergebnisse zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe das Immunsystem unterdrücken.»

Pietro Vernazzas Blog-Beitrag über die angeblich zunehmende «Evidenz zur Hemmung des Immunsystems durch mRNA», in dem er sich auf drei Studien stützt, wurde mittlerweile auch in Australien gelesen.

Der Blog-Beitrag «Mehr Evidenz zur Hemmung des Immunsystems durch mRNA-Impfung» von Pietro Vernazza ist schon einige Tage alt und sorgt weiterhin für Wirbel. Darin zitierte er drei Studien, die ihm zufolge alle zeigen, «dass die Reaktion der Zellen auf externe Erreger nach der Impfung verändert ist». Was man «mit immer grösserer Sicherheit als Fakt annehmen» müsse, sei die «zunehmend dokumentierte Tatsache, dass eine mRNA-Impfung (wie auch andere Totimpfstoffe) einen negativen Effekt auf unser angeborenes Immunsystem haben» könne, heisst es in dem Artikel, der auch von Insideparadeplatz.ch und Infosperber.ch übernommen wurde.

Studienautorinnen und -autoren reagieren auf Vernazzas Auslegung

Das steht im Statement drin

Sie erläutern auch, was sie wirklich herausgefunden haben – und was man daraus schliessen kann: «In Laborexperimenten haben wir einen und sechs Monate nach der Impfung im Blut von Kindern Veränderungen in der Zytokinproduktion von Immunzellen als Reaktion auf eine Herausforderung mit verschiedenen Krankheitserregern beobachtet.» Diese Reaktionen seien aber «nur eine Facette der kombinierten Immunantwort des Körpers und wir wissen nicht, wie lange sie anhalten», so die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin. Sie hätten die klinischen Folgen dieser Veränderungen nicht untersucht, «die ebenso gut positiv – zum Beispiel durch Verringerung schädlicher Entzündungen – wie unerwünscht sein könnten».