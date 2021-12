Corona und Kinderwunsch : Covid-19-Impfung boostet Spermaqualität

Wer zeugungsfähig bleiben möchte, dem raten Experten ausdrücklich zur Covid-19-Impfung. Denn während die Infektion die Zeugungsfähigkeit einschränkt, fördert die Impfung sie.

Tatsächlich hat die Covid-19-Pandemie den Menschen nicht nur Masken, sondern einigen an Covid-19 erkrankten Männern auch Unfruchtbarkeit und Erektionsprobleme beschert.

Dass es sich bei Alexander B. um keinen Einzelfall handelt, zeigt auch eine aktuelle Studie von Forschenden der Miller School of Medicine an der Universität von Miami und vorhandene Daten des Kinderwunschzentrums an der Wien. Demnach kann eine Infektion mit Corona bei Männern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fertilitätseinschränkungen führen.