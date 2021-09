Booster für mentale Gesundheit : Covid-19-Impfung hilft der Psyche – ab der ersten Dosis

Impfen schützt gut vor schweren Verläufen und Tod durch Covid-19. Doch nicht nur. Laut einer US-Studie wirkt sie sich auch positiv auf die Psyche der Geimpften aus.

Lockdown, Social Distancing, Angst vor schweren Verläufen: Im Laufe der Coronavirus-Pandemie haben viele Menschen psychische Belastung erfahren. Ein Umstand, der sich mithilfe der Impfung gegen Covid-19, lindern lässt. Davon berichten US-Forscher im Fachjournal «Plos One». Bereits die erste Dosis bewirke eine positive Veränderung, so das Team um Francisco Perez-Arce von der University of Southern California in Washington.