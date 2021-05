Symptom: Corona-Penis - Covid-19-Impfung rettet Leben – und Erektionen

Sars-CoV-2 im Samen

In insgesamt elf Studien konnte Sars-CoV-2 nicht im männlichen Samen nachgewiesen werden. Doch schon in diesen gab es Hinweise darauf, dass das neuartige Coronavirus mitunter unschöne Folgen für die Männlichkeit haben kann. So wurde in Covid-19-Patienten unter anderem eine Veränderung der Samenqualität, Hodenverletzungen und -entzündungen, eine sogenannte Orchitis (eine spezielle Form der Hodenentzündung, die zu Unfruchtbarkeit führen kann) sowie eine verstärkte Fragmentierung (Beschädigung) der DNA im Samen festgestellt. Ist das DNA-Molekül durch eine hohe Anzahl von Bruchstellen geschädigt, kann trotz guter Spermienanzahl eine Schwangerschaft ausbleiben oder können gehäuft Fehlgeburten auftreten.