Neues Symptom?

Covid-19-Patient leidet vier Stunden an Dauererektion

Trockener Husten, Fieber, Geschmacksverlust – diese Corona-Symptome sind bekannt. Ärzte haben nun eine weitere beobachtet: eine mehrstündige Erektion.

Entsprechend vielfältig sind auch die Symptome. Sie treten jedoch nicht alle miteinander auf, sondern können auch einzeln in Erscheinung treten.

Eine durch eine Thrombose im Penis ausgelöste Dauererektion gilt als neues Covid-19-Symptom. Davon berichten französische Forscher im «American Journal of Emergency Medicine».

Eine Dauererektion in Folge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus? Davon berichten französische Mediziner aktuell im «American Journal of Emergency Medicine» .

Die Ärzte des Spitals Centre Hospitalier de Versailles in Le Chesnay bei Paris schildern darin den Fall eines positiv getesteten Mannes. Der 62-Jährige hatte zunächst mit klassischen Symptomen wie Fieber, trockenem Husten, Atembeschwerden und Durchfall seinen Arzt aufgesucht und war zwei Tage später ins Spital eingeliefert worden, weil seine Atmung aussetzte. Er musste künstlich beatmet werden.

Penis mit Eisbeuteln gekühlt

Wie lange der Mann bereits an dem steifen Glied gelitten hatte, ist unklar: «Der Patient wurde ruhig gestellt und konnte daher keine Fragen beantworten», so die Ärzte in dem Bericht. «Aber die Schmerzen einer Dauererektion sind ohnehin als qualvoll bekannt.»