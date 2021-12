Bundesamt für Statistik – Covid-19-Patienten brauchen doppelt so häufig Intensivpflege

1 / 1 Eine neue Publikation des BFS zeigt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheitsversorgung auf. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts Das BFS zeigt in einer neuen Publikation die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die auf die Gesundheitsversorgung in der Schweiz auf.

Die Statistiken zur Covid-19-Intensivbehandlung sind besonders augenfällig.

Die Anzahl Todesfälle in den Spitälern stieg um 8% und in den Alters- und Pflegeheimen um 16%.

Das Bundesamt für Statistik beleuchtet in einer Spezialpublikation mit dem Titel «Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheitsversorgung im Jahr 2020» auf rund zwölf Seiten, welchen Einfluss die Pandemie im Jahr 2020 auf die Spitäler und Alters- und Pflegeheime sowie deren Finanzlage hatte. Sie gibt zudem Aufschluss über das Profil der mit einer Covid-19-Diagnose hospitalisierten Personen.

Corona-Patienten starben häufiger im Spital als jene ohne Covid-Diagnose

Am stärksten ins Auge fallen dabei wohl die Zahlen zur Intensivbehandlung von Corona-Patientinnen und Patienten. Hospitalisierte Personen mit einer Covid-19-Diagnose erhalten demnach doppelt so häufig Intensivpflege wie solche ohne (12% gegenüber 5%). Zudem benötigen sie dreimal so viel Intensivpflegestunden wie jene ohne Covid-19 (232 gegenüber 72 Stunden), wie der Publikation zu entnehmen ist. 40% der Hospitalisierungen mit Covid-19 in der Intensivpflege erforderten eine Intubation, gegenüber 9% bei jenen ohne Covid-19 (Verhältnis 4:1). Mit einer Covid-19-Diagnose hospitalisierte Personen starben überdies fünfmal häufiger im Spital als jene ohne Covid-19-Diagnose (12,4% gegenüber 2,4%).

Hospitalisierungen mit Covid-19 erforderten deutlich mehr Pflege und verursachten im Durchschnitt nahezu doppelt so hohe Kosten wie jene ohne Covid-19 (22’978 Franken gegenüber 12’613 Franken). Der Aufenthalt einer Patientin oder eines Patienten mit Covid-19 auf der Intensivpflegestation kostete im Durchschnitt 73’532 Franken. Bei Personen, die intubiert werden mussten, beliefen sich die Kosten auf 107’877 Franken.

Spitalaufenthalte mit Covid-19-Diagnose machen 3% aller Hospitalisierungen aus

2020 wurden 40’871 Spitalaufenthalte mit einer Covid-19-Diagnose registriert, was 3% aller Hospitalisierungen entspricht. 36’244 davon entfielen auf die Spitäler und Einheiten für Akutsomatik. Knapp ein Viertel der Spitaleinweisungen mit Covid-19 erfolgte im Frühling auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle. Der Grossteil der Einweisungen fand dagegen im späteren Jahresverlauf ab Ende September statt (69%).

Trotz der Covid-19-bedingten Hospitalisierungsfälle wurden im Jahr 2020 rund 72’000 Hospitalisierungen weniger registriert als in den Vorjahren (–5%). 80% des Rückgangs erfolgten im Frühling und erklären sich durch die vom Bund erlassene Vorschrift, auf nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe zu verzichten, sowie durch die von den Spitälern ergriffenen Massnahmen zur Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

Inanspruchnahme der Intensivpflege im Frühling und Herbst am höchsten

Die Zahl der in der Intensivpflege verbrachten Stunden erhöhte sich im gesamten Jahresverlauf um 4%. Nahezu ein Fünftel der Intensivpflegestunden entfiel auf Personen mit einer Covid-19-Diagnose. Auf dem Höhepunkt der beiden Pandemiewellen im Frühling und Herbst überstiegen die erfassten Stunden in der Intensivpflege die Werte der Vorjahre massiv, was auch die Überlastung der Intensivstationen erklärt.

Bei den Hospitalisierungen zwischen dem 16. März und dem 5. April 2020 wurden im Vergleich zum Zeitraum der vorangehenden Jahre 51% mehr Intensivpflegestunden verbucht. Zwischen dem 26. Oktober und dem 22. November 2020 betrug die Differenz nahezu 42%.

Weniger Neueintritte in Alters- und Pflegeheime

2020 traten weniger Personen in ein Alters- und Pflegeheim ein. Es wurden 3% weniger Langzeitaufenthalte registriert. Ein Grossteil dieses Rückgangs erfolgte im Zeitraum von Ende März bis Anfang Mai. Die Zahl der Neueintritte für Kurzaufenthalte sank sogar um 18%. Die Abnahme war im Frühling am stärksten und setzte sich bis zum Jahresende fort.

Im Herbst registrierten die Spitäler 50% mehr Todesfälle

Im Jahr 2020 nahm die Anzahl Todesfälle in den Spitälern (+2015; +8%) und insbesondere in den Alters- und Pflegeheimen (+4978; +16%) markant zu. In der zweiten Pandemiewelle im Herbst war die Übersterblichkeit besonders hoch. In den Spitälern erhöhte sich die Zahl der Todesfälle ab Anfang November im Vergleich zu den Vorjahren um über 50%. Derweil wurden in den Alters- und Pflegeheimen ab Mitte Oktober 80% mehr Todesfälle registriert.

Massive Defizite der Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime

2020 entstand den Spitälern insgesamt ein Verlust von mehr als 800 Millionen Franken (+44%). Lediglich 7% davon (55 Mio. Franken) wurden durch eine Defizitgarantie finanziert. Der Ertrag aus Leistungen an Patientinnen und Patienten verringerte sich 2020 um mehr als 300 Millionen Franken (–1%). Eine solche Abnahme hatte es seit 2012 nie gegeben.

Die Alters- und Pflegeheime beendeten das Jahr 2020 mit einem Verlust von 380 Millionen Franken (+25%). In der Genferseeregion bekamen die Alters- und Pflegeheime die Auswirkungen der Pandemie besonders stark zu spüren. Dort erhöhte sich der Anteil der defizitären Einrichtungen von 31% im Jahr 2019 auf 49% im Jahr 2020. Lediglich ein Drittel dieses Defizits wurde von der öffentlichen Hand und von privaten Fonds getragen.