Kriminalgericht Luzern: Covid-Betrügerin erschleicht sich 110’000 Franken – 16 Monate Haft

Eine Frau (37) hat seit Juni 2018 als einzige Gesellschafterin eine Handelsgesellschaft im Aus- und Innenausbau. Im März 2020 beantragte sie in deren Namen bei einer Bank einen zinslosen Corona-Kredit. Der Bund hatte damals für durch die Pandemie in Liquiditätsengpässe gerutschte Unternehmen Soforthilfe gesprochen. Mit der inhaltlich falsch ausgefüllten Kreditvereinbarung erschlich sich die Beschuldigte rund 110’000 Franken bei der Bank. Die 37-Jährige wusste, dass sie mit den wahren Angaben diesen Kredit gar nicht erhalten hätte, da die Voraussetzungen der Covid-19-Verordnung nicht erfüllt wurden.

Anschliessend wollte sie das Geld waschen, indem sie vom Gesamtbetrag 40’000 Franken an ihren Sohn und wieder retour an sich selbst überwies – und davon einen Teilbetrag in bar bezog. Weiter hat die Frau im Mai 2020 erneut einen unberechtigten Kreditantrag bei einer anderen Bank eingereicht, im Umfang von 80’000 Franken. Die Bank stellte jedoch fest, dass bereits zwei Monate vorher ein Kredit gewährt wurde. Somit erhielt sie keine weitere Liquidität und der Schwindel flog auf.