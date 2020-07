«Covid-Hirn» auch bei Verläufen ohne Symptome

Folgt auf die Pandemie die Epidemie?

«Ob es im Zusammenhang mit der Pandemie zu einer Epidemie grossen Ausmasses von Hirnschäden kommen wird – vielleicht ähnlich dem Ausbruch der Europäischen Schlafkrankheit (Enzephalitis lethargica) in den 20er- und 30er-Jahren nach der Spanischen Grippe von 1918 –, bleibt abzuwarten», zitiert Reuters Michael Zandi. Dabei handelte es sich um eine Gehirnentzündung, die Lethargie, unkontrollierbare Schlafanfälle und eine der Parkinson-Krankheit ähnliche Störung auslöste. Etwa ein Drittel der Betroffenen starb innerhalb weniger Tage oder Wochen. Wer überlebte, entwickelte oft eine chronische Form. In den 40er-Jahren starb die Krankheit von allein aus. Was dazu führte, ist unklar. Ebenso, was Enzephalitis lethargica auslöste.