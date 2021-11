Spital Emmental Burgdorf – Covid-Impfspritze mehrfach benutzt? M. F. (15) muss zum HIV-Test

«Kippte vor Nervosität fast um»

«Er war sehr nervös und sprach hektisch, ich habe gar nicht richtig verstanden, was passiert ist», so M. F. weiter. «Er sagte mir, ich müsse unbedingt so schnell wie möglich in den Notfall kommen. Ich sagte ihm, ich sei gerade in der Schule, aber er meinte, es sei dringend.»